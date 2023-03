Estland würde mit Kallas an der Spitze den Kurs beibehalten, mehr grüne Energie zu nutzen und weiterhin Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, aufzunehmen. Kallas wurde 2021 Ministerpräsidentin und hat sich als eine der entschiedensten Unterstützerinnen der Ukraine in Europa erwiesen. Sie strebt eine zweite Amtszeit an. Ihr Ansehen wurde durch ihre internationalen Appelle zur Verhängung von Sanktionen gegen Moskau gestärkt.