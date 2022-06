Parlamentswahl in Frankreich Macrons Umweltministerin verliert Wahlkreis – und Kabinettsposten

Insgesamt war es ein bitterer Wahlabend für das Lager von Präsident Macron, sein Mitte-Bündnis verfehlte nach Hochrechnungen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar. In der Endrunde der Parlamentswahl am Sonntag kamen die Liberalen demnach auf 210 bis 250 der 577 Sitze.