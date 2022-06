Auch die »Süddeutsche Zeitung« schreibt von einem Schlag gegen Macron. Dieser sei zudem unerwartet, heißt es in dem Online-Kommentar. »Die Parlamentswahl wurde zum Strafwerkzeug für den ungeliebten Mann an der Spitze«, kommentiert das Blatt. Die Radikalität der Wähler werde durch den Versuch einer bürgerlichen Koalition wohl gefördert. »Die Linke mag also an diesem Sonntag ein bisschen triumphieren, freuen darf sich aber Marine Le Pen.«

Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« sieht in dem Wahlergebnis »die Strafe für Macrons Stil«. Der französische Präsident sei nun gezwungen, mehr Rücksicht auf das Parlament zu nehmen. Die neuen Verhältnisse im Parlament würden nun heftige Debatte versprechen – »aber auch eine überfällige Wiederbelebung der parlamentarischen Tradition in Frankreich«.