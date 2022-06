Insgesamt war es ein bitterer Wahlabend für das Lager von Präsident Macron, sein Mittebündnis verfehlte nach Hochrechnungen die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar. In der Endrunde der Parlamentswahl am Sonntag kamen die Liberalen demnach auf 210 bis 250 der 577 Sitze.