Bei einer gleichmäßigen Wahlbeteiligung in allen Milieus würde dieser bürgerliche Block jedoch nur knapp ein Viertel der Stimmen auf sich vereinen und könnte nicht den Anspruch erheben, allein zu regieren. Im Gegensatz dazu würde bei einer solchen Wahlbeteiligung der Linksblock weit vorne liegen, da er bei Arbeitern und vor allem bei jüngeren Franzosen am besten abschneidet. Der nationalistische Block würde ebenfalls zulegen, allerdings nicht so stark, da das Profil seiner Wählerschaft sich gleichmäßiger auf alle Altersklassen verteilt.

In gewisser Weise könnte man sagen, dass die aktuelle Dreiteilung auf drei große ideologische Familien verweist, die das politische Leben seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen: Liberalismus, Nationalismus und Sozialismus. Seit der industriellen Revolution stützt sich der Liberalismus auf den Markt und die soziale Entflechtung der Wirtschaft und spricht mehrheitlich die Gewinner des Systems an. Der Nationalismus reagiert auf die daraus resultierende soziale Krise mit der Reifikation, also der Vergegenständlichung, der Nation und einer starken nationalen Solidarität. Währenddessen versucht der Sozialismus nicht ohne Schwierigkeiten, die universalistische Emanzipation durch Bildung, Wissen und Machtteilung zu fördern.