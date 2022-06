Parlamentswahlen in Frankreich Von Siegern, die Verlierer sind

Es ist ein Votum für ein anderes politisches System: Mit der Niederlage in der Parlamentswahl startet Emmanuel Macron angeschlagen und geschwächt in eine zweite Amtszeit. Sie wird für ihn eine besondere Übung in Selbstdisziplin.

, Paris Ein Kommentar von Britta Sandberg