Meloni, die mit dem TV-Moderator eine gemeinsame Tochter hat, hat sich bisher nicht zu der Kontroverse geäußert. Giambruno selbst will sich die Kritik nicht gefallen lassen und lehnt jede Entschuldigung ab. Er werde sich zudem nicht von der Politik vorschreiben lassen, was er sagen dürfte, teilte er mit. In den sozialen Netzwerken Italiens werden seine Aussagen teils scharf kritisiert.

Breitseite gegen den deutschen Minister

Ende Juli hatte Giambruno Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach dessen Tweet zu Italiens Zukunft als Urlaubsland verbal attackiert. Er schimpfte in seiner eigenen Sendung sichtlich aufgeregt über den SPD-Politiker.