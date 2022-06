Die Kritik am Premierminister hatte sich besonders an dessen Umgang mit der sogenannten Party-Affäre um Lockdown-Feiern in der Regierungszentrale Downing Street entzündet. In einem vernichtenden Untersuchungsbericht hatte die Spitzenbeamtin Sue Gray Johnson schweres Führungsversagen vorgeworfen. Doch der 57-Jährige hatte weitergemacht, als sei nichts geschehen, und ignoriert, dass er wegen einer Geldstrafe für die Teilnahme an einer Party nun der erste amtierende Premierminister ist, der das Gesetz gebrochen hat.