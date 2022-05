Die illegalen Feiern im Londoner Regierungssitz während des Corona-Lockdowns zeugen von Führungsversagen und fehlendem Urteilsvermögen. Zu diesem Ergebnis kommt die britische Spitzenbeamtin Sue Gray in ihrem Bericht zur »Partygate-Affäre«. Der Report wurde auf der Website der britischen Regierung veröffentlicht .

»An den Veranstaltungen, die ich untersucht habe, nahmen Führungsfiguren der Regierung teil«, schreibt Gray. »Viele dieser Events hätten nicht zugelassen werden dürfen.« Mitarbeiter seien davon ausgegangen, dass ihre Teilnahme erlaubt sei, da auch führende Politiker anwesend gewesen seien. Die Führung müsse die Verantwortung tragen. Die Geschehnisse seien hinter den zu erwartenden Standards weit zurückgeblieben. Es sei teils zu »exzessivem Alkoholkonsum« gekommen. Viele Menschen seien bestürzt über das Verhalten im Herzen der Regierung, schrieb die Beamtin.

Allerdings spiegele das Fehlverhalten nicht die damals in der Regierung und in der öffentlichen Verwaltung vorherrschende Kultur. Explizit nimmt Gray die Führungskräfte in die Verantwortung. »Einige der jüngeren Beamten glaubten, dass ihre Teilnahme an einigen dieser Veranstaltungen angesichts der Anwesenheit hochrangiger Führungskräfte erlaubt war«, schreibt Gray. Es sei nun an der Regierung aus den Ereignissen die richtigen Lehren zu ziehen. Gray betont jedoch ausdrücklich, dass sie die Frage, welche disziplinarischen Maßnahmen nun zu ergreifen seien, nicht untersucht habe.

Johnson auf Fotos zu sehen

Bild vergrößern Johnson während einer Feier in Downing Street am 13. November 2020 Foto: Prime Minister's Office, 10 Downing Street

Der Bericht geht auf jedes untersuchte Treffen detailliert ein. So heißt es über eine Party am 18. Juni 2020, dort sei es zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen, zudem seien Teilnehmer aneinandergeraten. Das Treffen habe mehrere Stunden gedauert, es habe Pizza und Prosecco gegeben. Die letzten Teilnehmer seien erst mitten in der Nacht – nach 3 Uhr – gegangen, nachdem sie aufgeräumt hätten. Dem britischen Premierminister Boris Johnson war der Bericht zuvor offiziell übergeben worden. Gray war von Johnson mit der internen Ermittlung beauftragt worden. Im Bericht sind neun Fotos angehängt, auf denen unter anderem Boris Johnson zu sehen ist, in einem Bild prostet er offenbar anderen Menschen zu.

Wegen Polizeiermittlungen hatte Gray bisher nur einen stark gekürzten Bericht veröffentlicht. Bereits darin hatte sie Downing Street schweres Fehlverhalten vorgeworfen. Die Londoner Polizei hat mittlerweile mehr als 120 Strafbescheide gegen Dutzende Beschäftigte erlassen, auch Johnson erhielt in einem Fall eine Geldstrafe – ein Novum in der britischen Geschichte.

Bild vergrößern Johnson am 19. Juni 2020, seinem Geburtstag Foto: Prime Minister's Office, 10 Downing Street

Immer neue Details zu Verfehlungen in Downing Street Zuletzt waren immer neue Details zu den feuchtfröhlichen Treffen in der Downing Street bekannt geworden. Nachdem Johnson lange beteuert hatte, er habe von den Partys nichts gewusst, waren jüngst Bilder aufgetaucht, die Johnson mit einem gefüllten Glas in der Hand gezeigt hatten. Auf den vom Sender ITV veröffentlichten Fotos recken andere Personen ihre Hände mit Gläsern zum Zuprosten in die Luft. Auf dem Tisch, der in der Mitte der Fotos zu sehen ist, stehen mehrere geöffnete Wein- und Sektflaschen. Die von ITV veröffentlichten Fotos sind identisch mit jenen, die nun in Grays Bericht auftauchen.

Außerdem hatte es Kritik gegeben, weil Johnson sich offenbar mehrfach mit Gray getroffen und über den Bericht gesprochen hatte. Beide Seiten schoben sich zunächst gegenseitig die Verantwortung zu, das Treffen einberufen zu haben. Die Opposition sowie einige Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei fordern den Rücktritt des Premiers, der dies stets ausgeschlossen hatte. Johnson erhielt am Mittwoch Unterstützung: Dies sei kein Schlüsselmoment für den Premier, sagte der Tory-Abgeordnete Charles Walker der BBC vor seiner Rede. Im Gegenteil: Johnson habe das Schlimmste hinter sich.