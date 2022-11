Wie bekannt wurde, liegt ein Antrag bei den Strafbehörden in San Francisco vor, laut dem der mutmaßliche Angreifer nach dem Verbüßen einer möglichen Strafe an die Einwanderungsbehörden zu übergeben ist. Danach sei eine Ausweisung nach Kanada zu erwarten. Für seinen Angriff drohen ihm in den USA viele Jahre Haft.

Debatte über Bewachung von Politikern

Der Vorfall hat in den USA zu einer Diskussion darüber geführt, ob Spitzenpolitiker wie Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, und ihre Familien ausreichend geschützt sind. Der Täter war in das Haus eingedrungen und hatte nach Pelosi gesucht. Die 82-jährige US-Demokratin hielt sich aber in der Hauptstadt auf. Als die Polizei eintraf, schlug der Angreifer mit einem Hammer auf ihren gleichaltrigen Ehemann Paul ein und verletzte ihn schwer.