In Russland inhaftierter Ex-Marine Angeblicher US-Spion beantragt Verlegung ins Ausland

Der wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilte Ex-US-Soldat Paul Whelan will seine Strafe nicht länger in Russland absitzen. Nun hofft er auf eine Verlegung in die USA. Zuletzt befand er sich in medizinischer Behandlung.