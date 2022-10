Russischer Soldat über Krieg in der Ukraine »Wenn nur 100 Männer sagen: Bei diesem Mist möchte ich nicht mitmachen, habe ich schon etwas erreicht«

Pawel Filatjew war an der Invasion in der Ukraine beteiligt – und so schockiert von dem Krieg, dass er ein Enthüllungsbuch darüber schrieb. Daraufhin drohte ihm eine lange Haftstrafe, er musste ins Ausland fliehen.