Mehrfach verstieß ein 42-Jähriger in Peking gegen die Heimquarantäne, später wurde er positiv getestet. Nun müssen mehr als 5000 seiner Nachbarn in Coronaisolation. Wie die Zeitung »Beijing Ribao« am Montag berichtete, war der Mann angewiesen worden, sich daheim zu isolieren, weil er in einem Einkaufszentrum als Kontaktperson eines Infizierten identifiziert worden war. Der 42-Jährige habe aber mehrfach seine Wohnung verlassen und sei in der Nachbarschaft unterwegs gewesen.

In China sind die Medien staatlich kontrolliert. Berichte über Verstöße gegen Coronaauflagen sollen auch erzieherisch wirken.

China meldete keine Todesfälle

Unter Chinas Null-Covid-Strategie ist der Lockdown absolut, auch wenn das Vorgehen der Behörden zuletzt auf immer lautere Kritik stieß und die Strategie mit Omikron auf eine harte Probe gestellt wird. Im März hatte Shanghai wegen wieder aufflammender Coronainfektionen einen Lockdown verhängt. Das öffentliche Leben wurde in zwei Stufen bis zum 5. April heruntergefahren. Am Sonntag wurden in Shanghai rund hundert Coronafälle verzeichnet, in Peking waren es 21. Dies spiegelt einen landesweiten Abwärtstrend bei den Infektionszahlen wider. Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus wurden in China nicht gemeldet.