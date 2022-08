Ein taiwanischer Abgeordneter bestätigte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Taipeh verschiedene Presseberichte in den USA und Taiwan, wonach Pelosi im Rahmen ihrer Asienreise möglicherweise am Dienstagabend Ortszeit aus Malaysia kommend in Taipeh eintreffen werde. Am Mittwoch könnte es ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ingwen geben. Der Reiseplan ist nach US-Medienberichten allerdings in Bewegung, während das Pentagon alle Schritte der chinesischen Seite beobachte und »rund um die Uhr« daran arbeite, die Sicherheit der Nummer Drei in den USA zu gewährleisten, wie es hieß. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf eine Person, die mit dem Terminplan Pelosis vertraut sei, dass die Spitzenpolitikerin am Mittwoch mit Präsidentin Tsai Ingwen tzusammentreffen könnte. Allerdings heißt es in dem Bereicht auch: »Alles ist unsicher.« Unter Berufung auf einen taiwanesischen Parlamentarier berichtet dpa, Pelosi werde in Taipeh voraussichtlich auch mit dem Vizepräsidenten des Parlaments, Tsai Chi-chang, und Abgeordneten des Legislativrates zusammentreffen. Parlamentschef You Shyi-kun sei verhindert, weil er nach einer Auslandsreise in Quarantäne sei.