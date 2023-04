Bericht der »Washington Post« Pentagon-Leak offenbart angeblich militärische Schwachstellen Taiwans

Laut dem Bericht ist es auch nicht klar, ob Washington die Verbündeten in Taipeh rechtzeitig vor einer Invasion würde warnen können. Chinas zunehmende militärischen Aktivitäten rund um Taiwan würden es schwierig machen, zu erkennen, was eine Übung und was der Beginn einer unmittelbar bevorstehenden Invasion sei. Zudem erwarten die USA laut dem Bericht, dass China im Falle einer militärischen Auseinandersetzung »sehr wahrscheinlich« versuchen würde, US-Satelliten zu deaktivieren.