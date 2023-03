Videomaterial, veröffentlicht vom Pentagon: Diese Aufnahmen sollen zeigen, wie ein russischer Jet einer US-Militärdrohne nahekommt und über ihr Treibstoff ablässt. Das zunächst als geheim eingestufte, etwa 40 Sekunden lange Video wurde vom US-Militär geschnitten, zeigt aber die Ereignisse in der tatsächlichen Reihenfolge, so das US-Verteidigungsministerium. Am Ende ist ein beschädigter Propeller zu sehen.

Mit dem Material will die USA ihre Darstellung untermauern, wonach ein russischer Kampfjet die Drohne zum Absturz ins Schwarze Meer gebracht habe. Moskau hat jede Verantwortung für den Absturz zurückgewiesen und wirft den Amerikanern Provokation vor.