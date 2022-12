Demonstranten blockierten Medienberichten zufolge in mehreren Landesteilen Fernstraßen. Proteste gab es vor allem in ländlichen Gebieten in Zentral- und Südperu, die zumeist als Hochburgen Castillos und seiner Anhänger gelten. Aber auch in Lima und anderen Städten forderten Tausende Menschen den Rücktritt von Castillos Nachfolgerin Dina Boluarte, die Schließung des Parlaments, baldige Neuwahlen und die Freilassung des Ex-Präsidenten, der in Untersuchungshaft sitzt.