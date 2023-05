Nach »Usurpator«-Äußerung Perus Kongress erklärt Mexikos Präsident zur unerwünschten Person

Peru steckt seit Monaten in einer Staatskrise, der linke Regierungschef sitzt nach einem Putschversuch in Haft. Mexiko will dessen Nachfolgerin nicht anerkennen – nun erhält der Präsident ein Einreiseverbot.