Mexikanischer Botschafter ausgewiesen

Wie Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard am Dienstag mitteilte, hat das nordamerikanische Land Castillos Familie Asyl gewährt. Mexiko verhandle noch über eine sichere Ausreise der Familie des abgesetzten Ex-Präsidenten. Wenige Stunden später erklärte Peru den mexikanischen Botschafter in Lima zur Persona non grata und forderte ihn auf, das Land noch am Dienstag zu verlassen.