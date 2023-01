In den Nachbarländern und auch in den USA ist die Sorge angesichts der Unruhen in Peru groß. Chile schloss den Grenzübergang. Der leitende US-Diplomat für Lateinamerika, Brian Nichols, schrieb auf Twitter, Washington sei »tief besorgt über die anhaltende Gewalt in Peru« und bedauere die Verletzten und Toten. »Wir unterstützen den Frieden auf allen Seiten und die Zusagen der Regierung, die Herausforderungen (…) in Angriff zu nehmen«, so Nichols.