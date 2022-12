Wo keine Parteien sind, entwickeln sich auch keine professionellen Politiker. Immer wieder kamen in Peru Außenseiter an die Macht. »In die Politik gehen Lobbyisten, Opportunisten und Vertreter radikaler Splittergruppen auf der linken und rechten Seite des Spektrums«, sagt Barrenechea. »Es gibt schlicht niemanden, der die Fähigkeit hat, Menschen zu repräsentieren, Ärger oder Verzweiflung zu kanalisieren und in politische Antworten umzuwandeln.«

Dabei wäre das dringend nötig. Peru gehört zu den ungleichsten Ländern der Welt. 2020 kam es schon einmal zu einer massiven Protestwelle. Seit der Coronapandemie hat die Armut in weiten Teilen der Bevölkerung noch einmal zugenommen – zugleich starben nirgendwo sonst auf der Welt so viele Menschen an dem Virus im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung . Das Vertrauen der Peruanerinnen und Peruaner in die Politik und ihre demokratischen Institutionen ist entsprechend gering.