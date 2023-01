Die politische Krise in Peru dauert an und stürzt das Land ins Chaos. Nun sind bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Montag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Ein Vertreter des peruanischen Ombudsmanns erklärte der Nachrichtenagentur AFP, zu den tödlichen Zusammenstößen sei es am Montag rund um den Flughafen der Großstadt Juliaca gekommen. Demonstranten hatten versucht, den Flughafen zu besetzen.