Die Patrouille war den Angaben zufolge am Sonntag auf dem Weg in die Stadt Juli, wo am Samstag bei Protesten 16 Menschen verletzt worden waren. Sie wurde laut Armeeangaben von Hunderten Protestierenden abgefangen und mit Steinen attackiert. Die Soldaten nahmen daraufhin eine andere Route, bei der sie den Fluss Ilave durchqueren mussten.