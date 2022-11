»Die Achtung vor dem Leben muss an erster Stelle stehen. Wir werden ermöglichen, dass die Menschen auf dem Schiff an ihren Bestimmungsort gebracht werden können«, sagte der Ortsvorsteher Watson Trujillo Acosta laut Nachrichtenagentur dpa im Radiosender RPP. Die Touristen hätten verstanden, warum die Dorfbewohner zu der radikalen Maßnahme griffen. »Sie erkennen an, was wir tun, und das hilft uns. Wir empfinden sie als Verbündete, weil sie die Realität sehen, in der wir leben«, sagte Trujillo Acosta.