Anhänger des Republikaners Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende wurde er freigesprochen, weil die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Senat nicht zustande kam. Von den 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten 57 für eine Amtsenthebung, alle 50 Demokraten und sieben Republikaner. Der Untersuchungsausschuss im Kongress soll die Hintergründe der Kapitol-Attacke aufklären.