Ein Angreifer hat an einer Universität in einem Vorort der philippinischen Hauptstadt Manila am Sonntag drei Menschen erschossen. Der mutmaßliche Täter tötete nach Behördenangaben während einer Abschlussfeier für Jurastudierende an der Universität Ateneo de Manila in Quezon-Stadt Rose Furigay, eine ehemalige Bürgermeisterin einer Stadt in der Unruheprovinz Basilan im Süden des Landes. Auch ein Assistent von Furigay und ein Sicherheitsmann der Universität wurden erschossen. Die Universität sagte die Feierlichkeiten daraufhin ab und kündigte an, bei den Ermittlungen eng mit der Polizei zu kooperieren. Auf dem Campus wurde eine Ausgangssperre erklärt.