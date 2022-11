Bantag sei »wahrscheinlich der höchste Beamte dieses Landes, der jemals in einem so schweren Fall angeklagt wird«, sagte Justizminister Crispin Remulla.

Der 63-jährige Radiojournalist Percival Mabasa, der sich in seiner Sendung Percy Lapid genannt hatte, war am 3. Oktober in einem Vorort der Hauptstadt Manila erschossen worden, als er auf dem Weg zu seinem Studio war. Der mutmaßliche Schütze hatte sich noch im Oktober gestellt, nachdem die Polizei Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht hatte, auf denen sein Gesicht zu erkennen gewesen war.