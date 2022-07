Leng, ein Mädchen, von dem in der Nachbarschaft viele sagen, sie sei ein schönes Mädchen, sagt, sie habe rein theoretisch gewusst, dass sie schwanger werden kann. Aber sie habe nicht verhütet, weil sie nicht gewusst habe, wie man verhütet.

Leng ist 13 Jahre alt, sie geht in die sechste Klasse. Sie sagt, sie ist froh, dass der Unterricht wegen Corona immer noch online stattfindet, denn was wäre, sähen ihre Klassenkameraden ihren Bauch?

Leng ist im sechsten Monat schwanger, als sie uns im April in ihre Wohnung bittet. Ende Juli soll das Baby zur Welt kommen. Es ist die Hütte ihres Freundes Jasper, der 19 ist, sie leben in einem Zimmer im oberen Stockwerk. Leng muss viel sitzen, weil ihr die Hitze in dieser Phase der Schwangerschaft zusetzt. Sie schwitzt. Unter ihrem roten Shirt zeichnet sich der Bauch ab.

Es gibt in dem Raum ein Stockbett im einen Eck, eine Toilette mit Vorhang davor im anderen; das, was das Paar besitzt, haben sie mit Schnüren an die Decke gehängt. Der Raum ist dunkel und stickig. An der Tür hängt ein großes Holzkreuz. Es führen Stiegen hinauf in den Raum, Leng hat inzwischen Schwierigkeiten, sie zu nehmen, deshalb geht sie kaum noch raus.

Leng hat Angst, dass die Leute reden: Sie ist 13. Sie ist schwanger. Wie damals ihre Mutter, die auch so jung ihr Kind zur Welt brachte. Sie hatte Angst, wie ihre Eltern reagieren würden. Deshalb ist sie, nachdem ihre Menstruation aussetzte und der Test positiv anzeigte, zu ihrem Freund gezogen. Dessen Eltern dulden das Paar, sie akzeptieren die Partnerschaft.

Jasper sagt, er habe geweint, als er hörte, er werde Vater. Er sei nervös und glücklich gleichermaßen, und stolz, das auch. Er wolle viel arbeiten, damit seine Familie über die Runden komme. Sie bekommen Babysachen geliehen, die sie am Fensterbrett sammeln: ein Fläschchen, ein paar Tücher, ein Onesie.