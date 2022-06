Wie er die Probleme konkret angehen will, die die Menschen in den Philippinen im Moment so direkt in ihrem Alltag spüren, an der Supermarktkasse, auf Jobsuche, hat er bisher nicht genauer erläutert. Vielen, die Marcos bei der Wahl ihre Stimme gaben, hatte sein simples wie populistisches Versprechen gereicht: »Make the Philippines great again.«

»Freunde für alle, Feinde für keinen«

Was die Beziehungen zu China und den USA angeht, dürfte sich Marcos an seinem Vorgänger orientieren, sich aber nicht ganz so sehr auf eine Seite schlagen. Duterte hatte die historisch engen Beziehungen zu den USA aufs Spiel gesetzt und die Nähe zu China gesucht, in der Hoffnung auf Investitionen aus Peking. Er sah dafür teils über heftige Territorialstreitigkeiten hinweg, die im Südchinesischen Meer seit Langem bestehen; in jenem fisch- und rohstoffreichen Seegebiet, auf das in Teilen alle Anrainerstaaten Anspruch erheben, also auch die Philippinen – und das China aber fast vollständig für sich reklamiert.