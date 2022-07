SPIEGEL: Sie weisen auf die Gefahr hin, die eine Geburt für minderjährige Mädchen darstellt.

Melgar: Die Geburt zählt zu den Haupttodesursachen in dieser Altersgruppe. Stellen Sie sich ein 13-jähriges Mädchen vor, das noch nicht ausgewachsen ist, gerade mit den Veränderungen ihres Körpers in der Pubertät zu kämpfen hat. Auf einmal kommt dieses lebensverändernde Ereignis der Schwangerschaft hinzu. In einer Umgebung, die sie nicht stützen kann oder will, wo sie auf sich allein gestellt ist, mit kaum Zugang zu Informationen und medizinischer Versorgung. Die meisten in den armen Vierteln bringen ihre Kinder zu Hause oder mithilfe von traditionellen Hebammen zur Welt, die kein Equipment haben für komplizierte Geburten, wenn ein Mädchen etwa zu viel Blut verliert.

SPIEGEL: Was muss sich ändern?

Melgar: In den Communitys ändert sich langsam etwas. Früher haben sogar Frauen andere Frauen beschimpft: »Wie kannst du abtreiben!« Das ist nicht mehr so. Viele Frauen verstehen, dass gerade junge Mädchen durch eine Schwangerschaft die Schule abbrechen, tiefer in die Armut getrieben werden und in eine weitere Schwangerschaft, dass sie eher Gewalt in der Partnerschaft oder Missbrauch in den Familien ausgeliefert sind.

Auf der politischen Ebene aber gibt es wenig Verständnis dafür, was passiert, wenn Abtreibung illegal ist. Solange Schwangerschaftsabbrüche ein Verbrechen sind, treibt man Frauen in unsichere Abtreibungen und in den Tod.