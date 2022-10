Stadt unter Felsen und Schlamm begraben

Der Bürgermeister der Stadt Datu Odin Sinsuat sagte, es könne mehr als hundert Tote geben. Der Leiter des örtlichen Zivilschutzes erklärte, die Stadt sei seit mehr als einem Tag unter Felsen und Schlamm begraben.

Staatschef Ferdinand Marcos Jr. kritisierte am Samstag den Zivilschutz und die örtlichen Behörden wegen der großen Zahl an Opfern auf Mindanao. »Es wird wichtig für uns sein, zurückzublicken und zu sehen, warum das passiert ist. Warum haben wir es versäumt, sie zu evakuieren? Warum haben wir so eine große Opferzahl?«