Warum war diese Zeit besonders hart für uns? Nun, wir arbeiten in Schichten, von sechs Uhr morgens bis fünf Uhr am Nachmittag findet Unterricht statt – die eine Gruppe Kinder kommt früh bis mittags, die anderen am späten Vormittag bis nachmittags. Eine Lehrerin an einer öffentlichen Schule verdient zu Beginn ihres Arbeitslebens 24.000 Pesos im Monat, das sind etwa 450 Euro. Ich verdiene inzwischen, nach zehn Jahren als Lehrerin, 500 Euro. Was so ungefähr der Durchschnittslohn in Manila ist. Allerdings zahlen wir die Materialien, die wir für den Unterricht benötigen, zum Großteil aus der eigenen Tasche. In den höheren Klassenstufen kommen auf eine Lehrerin zwischen 45 und 50 Kinder. Das ist in normalen Zeiten schon sehr viel zu schultern, in einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie erst recht.