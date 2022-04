Piers Morgan interviewt Donald Trump »Denkst du, ich bin ein Dummkopf?« – »Jetzt schon, ja.«

Es ist eine Ankündigung mit Maximen. »Das brisanteste Interview des Jahres«, kündigt der britische Moderator Piers Morgan an. Und zwar mit einem ehemaligen Präsidenten, der die Wahrheit leugne. Es gehe um »Morgan vs Trump«, heißt es in dem 30-Sekunden-Teaser zum Fernsehinterview. Morgan verbreitete den Clip am Mittwochabend auf seinem offiziellen Twitteraccount mit den Worten »***BREAKING NEWS***«.