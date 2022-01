Pilger-Massenbad im Ganges »Wir beten zu den Göttern, dass Corona aufhört«

In Indien steigen die Coronazahlen wieder so rasant wie in der tödlichen Welle vom Frühsommer 2021. Trotzdem pilgern Hunderttausende an den Ganges. Sie baden ohne Abstand – und beten für ein Ende der Pandemie.