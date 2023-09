PKK-Vorwurf Deutscher in Italien auf Betreiben der Türkei festgenommen

»Keinerlei Verbindungen zur PKK«

Dem Mann wird nach Angaben der Anwältin Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, die in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation gelistet ist. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen. Ihrem Mandanten werde konkret vorgeworfen, die PKK 2005 im Nordirak in IT-Fragen unterstützt zu haben, so seine Anwältin weiter. Damals sei er journalistisch im Nordirak tätig gewesen, er habe aber »keinerlei Verbindungen zur PKK«.