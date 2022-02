Wie SPIEGEL-Reporter den Krieg erleben »Alle haben Angst, ich auch«

Teenager ziehen in den Krieg. Mütter und Kinder fliehen. Journalisten suchen Unterschlupf. Was beobachten SPIEGEL-Reporterinnen und -Reporter in den ersten Kriegstagen? Hören Sie Berichte aus der Ukraine, aus Moskau und Polen.