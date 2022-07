Russland ist also längst nicht so sehr international isoliert, wie es die sanktionierenden Gemeinschaften des Westens bezweckten. Viele Staaten verhalten sich vorsichtig und loten aus, mit welchen politischen Positionen ihre eigenen Interessen gefördert werden können, jetzt und in Zukunft.

»Das, was wir jetzt sehen, ist der Beginn eines hochkomplexen Verhandlungsprozesses in viele Richtungen«, sagt Sabine Fischer, »und das ist etwas, was, denke ich, in den kommenden Jahren immer wichtiger werden wird. Denn der Konflikt wird andauern.«

Die aktuelle Folge hören Sie hier: