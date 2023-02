Storykillers ist eine internationale Recherche zu Desinformation, Propaganda und Cyberangriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Forbidden Stories rief das Projekt im Sommer 2022 ins Leben. Im Vorstand der gemeinnützigen Investigativredaktion sitzt Bastian Obermayer, der auch für den SPIEGEL arbeitet. Anlass für die Recherchen war der Mord an der indischen Aktivistin und Journalistin Gauri Lankesh . Sie wurde von Fundamentalisten erschossen. Über Jahre war sie Feindbild von Extremisten, es wurden im Internet Lügen über sie verbreitet, sie wurde bedroht und verunglimpft. Seit Mitte 2022 untersuchten mehr als 100 Reporterinnen und Reporter aus mehr als 20 Ländern das Geschäft mit Desinformationen, darunter die »Washington Post«, der »Guardian« und »Le Monde«. In Deutschland waren neben dem SPIEGEL auch »Die Zeit« und das ZDF an den Recherchen beteiligt. In Österreich war es der »Standard«.