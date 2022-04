So steht es in Artikel 65 des Grundgesetzes, der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler ist seit dem 8. Dezember 2021 Olaf Scholz und seine mitreißende Bundestagsrede am 27. Februar 2022 ließ auf die »Zeitenwende« in der deutschen Politik hoffen, die Scholz damals ankündigte. Inzwischen wächst der Unmut westlicher Verbündeter über die deutsche Unentschlossenheit hinsichtlich Waffenlieferungen und Embargos russischer Brennstoffe täglich und mit ihm die Befürchtung, dass die zukünftige Zeitenwende zur Zeitschleife wird.

»Es ist ja schön und gut, dass sich die Ampelkoalition verständigen muss, was sie eigentlich will, wer sie sind, was ihre Außenpolitik eigentlich soll«, sagt Maximilian Popp, stellvertretender Leiter des SPIEGEL-Auslandsressorts. »Das Problem ist: Dafür reicht die Zeit nicht. Wenn man der Ukraine helfen will, wenn man will, dass es die Ukraine in einem halben Jahr noch gibt, dann muss man jetzt etwas tun. Wir haben nicht die Zeit, jetzt die SPD-Gremien zu hören und zur Klausurtagung an die Ostsee zu fahren. Scholz hat Führung versprochen und wenn Führung je gefragt und gebraucht war, dann doch jetzt.«