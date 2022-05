»Das ist im Grunde der Testfall für das, was Joe Biden im Wahlkampf gesagt hat: Ich will das westliche Bündnis stärken, ich will die Nato stärken. Das hatte Donald Trump vor ihm, ja alles quasi versucht in die Luft zu sprengen«, beobachtet Roland Nelles, langjähriger SPIEGEL-Korrespondent in Washington. »Biden hat im Wahlkampf versprochen, dass er im Grunde zurück zu dieser alten Logik will, dass die USA gemeinsam mit den Verbündeten Demokratie in der Welt durchsetzen und auch die Werte, für die die USA und der Westen stehen. Und das Versprechen löst er im Grunde jetzt ein«.