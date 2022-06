Die Inseratenaffäre in Österreich brachte im Herbst 2021 Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Fall. Kurz und sein Team sollen geschönte Umfragen mit Steuergeldern in Auftrag gegeben und deren Veröffentlichung veranlasst haben – so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Eine wichtige Rolle in der Causa spielt die Mediengruppe »Österreich« des Geschäftmanns Wolfgang Fellner. Die soll die manipulierten Umfragen und positive Berichte über Sebastian Kurz veröffentlicht haben. Im Gegenzug wurden Fellner mutmaßlich Aufträge für Inserate im Wert von ein bis zwei Millionen Euro vom Finanzministerium zugesagt.