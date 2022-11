»Sorry, Dein Thema hat leider nicht in die Sendung gepasst«, meldet sich der Chefredakteur bei Sascha, »es kamen halt lauter wichtige Meldungen dazwischen, das verstehst Du doch!«

In seinem aktuellen Buch »Geschichten aus der Heimat« erzählt Dmitry Glukhovsky vom Alltag in seiner russischen Heimat. Und jede einzelne Geschichte ist eine Groteske, die entscheidende Aspekte des Lebens in Russland überzeichnet und gleichzeitig seiner Gesellschaft den Spiegel vorhält. Berühmt geworden ist der Schriftsteller durch seinen Roman »Metro 2033«. Nachdem ein Atomkrieg die Erde verwüstet hat, leben die Menschen in Moskau im Untergrund der U-Bahn-Stationen, immer auf der Hut vor den Monstern und Mutanten, die an der Oberfläche lauern. Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, schrieben ihm Menschen aus der Ukraine, die Tage und Wochen in den U-Bahn-Schächten von Kiew und Charkiw ausharren mussten: »Jetzt leben wir in Deinem Roman.«