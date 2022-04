Momentan kann man viel über das Machtgefüge des Kalten Krieges lesen, über die bipolare Welt zweier Supermächte, deren Gewinne und Verluste sich gegenseitig bedingten: Konnten die USA etwa ihren Einfluss in Nicaragua ausdehnen, taten sie das auch, um den Einfluss der Sowjetunion zu beschneiden. Ein Nullsummenspiel, aber ein effektives und für alle Welt verlässliches System.

Im Vordergrund tobt der Krieg mit all seinen furchtbaren Facetten. Aber im Hintergrund prüfen die Weltmächte ihre Positionen für die Zukunft.

Nicht wenige Beobachter sahen eine ähnliche Konstellation zwischen den USA und China , wenn auch eher in wirtschaftlicher als in militärischer Hinsicht. Aber Russlands Überfall auf die Ukraine und Wladimir Putins Fantasien eines neuen Großrussischen Reiches komplizieren die Lage erheblich. Denn es geht für viele Staaten darum, Position zu diesen Machtfaktoren zu beziehen und das gilt insbesondere für die Europäische Union und Indien.

»Selbst die großen Konflikte der vergangenen 30 Jahre – der zweite Golfkrieg, 9/11 oder die weltweite Finanzkrise – haben kein so geopolitisch verwirrendes Bild geschaffen, wie es sich jetzt im Ukrainekrieg darstellt.« Das sagt Bernhard Zand, mehr als 10 Jahre SPIEGEL-Korrespondent in Peking und inzwischen Beobachter des amerikanisch-chinesischen Verhältnisses im New Yorker SPIEGEL-Büro.