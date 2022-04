Russland verfügt über das größte Arsenal an Atomwaffen auf der Welt. Und Russlands Führung droht unverhohlen damit, diese Waffen im Zweifelsfall einzusetzen. Insofern ist die Furcht vor einem Atomkrieg nur zu verständlich und die Haltung der Politik, dies mit allen Mitteln verhindern zu wollen, leicht nachzuvollziehen.

Aber das ist ein politischer Fehler, sagt Marina Weisband.

»Wenn man sich aus Angst vor einem Gegner auf seine Forderungen zurückzieht, da macht man keine Deals, dann lässt man sich erpressen«, ist Weisband überzeugt. »Das ist eine ganz fundamentale Wahrheit, die man aus Putins Weltsicht verstehen muss. Der Mann denkt und handelt wie ein Gangster, und er wischt mit unserem Glauben an Handel durch Wandel, an Gegenseitigkeit, an irgendwelche moralischen Verpflichtungen den Boden auf«.