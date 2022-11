Dieser Text prangt auf der Website der »Shor-Partei« Moldaus, benannt nach ihrer Galionsfigur, dem moldauischen Unternehmer und Politiker Ilan Shor. Momentan soll er sich in Israel aufhalten, weil er als Drahtzieher des sogenannten Milliardenraubs gilt: 2014 verschwanden aus drei Banken des Landes Vermögenswerte in Höhe von fast einer Milliarde Dollar. Shor gilt als Drahtzieher des Raubs, floh aus dem Land und wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt; das Berufungsverfahren läuft noch.