Frauen reisen ins Ausland oder bestellen Pillen

Trotzdem brechen weiterhin jedes Jahr schätzungsweise Zehntausende Frauen ihre Schwangerschaften ab. Sie reisen dafür ins Ausland oder bestellen von dort Abtreibungspillen. Diese können bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei eingenommen werden. Es ist aber verboten, die Medikamente anderen zur Verfügung zu stellen.

Wydrzyńska ist Mitgründerin der Hilfsorganisation »Aborcyjny Dream Team«, die Frauen in Polen über Möglichkeiten zur Abtreibung informiert. Sie hatte während des ersten Corona-Lockdowns Abtreibungspillen aus ihrem privaten Vorrat an eine Frau versandt, die sich an sie gewandt hatte, nachdem Abtreibungspillen aus dem Ausland nicht angekommen waren. Die Frau berichtete, Opfer häuslicher Gewalt zu sein. Doch der Ehemann der Schwangeren fing die Sendung Wydrzyńskas ab – und rief die Polizei.