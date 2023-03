Die ukrainische Forderung nach Kampfjet-Lieferungen war bislang auf breite Ablehnung gestoßen. US-Präsident Joe Biden etwa hatte Ende Januar eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine abgelehnt.

Ein polnischer Regierungssprecher hatte am Mittwoch gesagt, weitere Länder mit MiGs hätten Lieferungen an Kiew zugesagt. Allerdings ließ er offen, um welche Staaten es sich dabei handeln soll. Die Slowakei hatte in Aussicht gestellt, die Ukraine könne außer Dienst gestellte MiGs erhalten. Konkrete Pläne dafür sind aber nicht bekannt.