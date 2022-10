Zum 83. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs am 1. September hatte eine Parlamentskommission in Warschau ein Gutachten vorgelegt, in dem die Weltkriegs-Schäden in Polen auf mehr als 1,3 Billionen Euro beziffert werden.

Das Auswärtige Amt wies die Forderung umgehend zurück und erklärte: »Die Position der Bundesregierung ist unverändert, die Reparationsfrage ist abgeschlossen.« Polen habe »schon vor langer Zeit« auf weitere Reparationen verzichtet und dies mehrfach bestätigt. Dies sei »eine wesentliche Grundlage für die heutige Ordnung Europas«.