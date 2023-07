Mitten im polnischen Wahlkampf beschwert sich die Regierung in Warschau über angeblich illegale Müllausfuhren aus Deutschland nach Polen. Man werde bei der EU-Kommission Beschwerde gegen Deutschland einlegen, sagte die Umwelt- und Klimaministerin Anna Moskwa in Warschau, wie die staatliche Nachrichtenagentur PAP meldete. In Polen lagerten etwa 35.000 Tonnen illegaler Abfälle aus Deutschland auf sieben Deponien, sagte sie. Sie appellierte an die »sehr grüne deutsche Regierung«, den Abfall zurückzunehmen.