Sorge vor Eskalation des Krieges Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

Was genau ist passiert?

Russland hatte am Dienstagnachmittag die Ukraine mit Raketen angegriffen – und das in einer Intensität wie schon lange nicht mehr. Am Nachmittag ertönte in der gesamten Ukraine der Luftalarm, kurz darauf waren in vielen Städten Explosionen hören. Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sprach von etwa hundert Raketen, die Russland insgesamt abgefeuert habe. Es wäre der zweitgrößte Raketenangriff seit Beginn der Offensive am 24. Februar.